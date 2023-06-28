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НовостиОбщество28 июня 2023 11:04

В Рыбинске пройдет фестиваль «Карнавал старинных вывесок»

Мероприятие пройдет во время Дня города
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске пройдет фестиваль «Карнавал старинных вывесок»

В Рыбинске пройдет фестиваль «Карнавал старинных вывесок»

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске пройдет фестиваль «Карнавал старинных вывесок». Мероприятие пройдет во время Дня города, 5 августа. Основное действо – на Красной площади.

— Название родилось давно. Очень хотелось связать события из уже проведенных мероприятий с историческим пространством, где это все будет проходить. Причем это не просто праздник, а праздник русского языка и культурных традиций 19 века, - рассказал автор проекта Дмитрий Кузнецов.

На площади горожане и туристы смогут поиграть в старинные настольные игры и прокатиться на старинных аттракционах, послушать выступления народных музыкантов, а также посмотреть преставление кукольного балаганчика и уличного театра.