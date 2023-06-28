В Ярославле прошел Губернаторский бал выпускников

Ярославских выпускников наградили за успехи в учении ФОТО: Правительство Ярославской области

В Ярославской «Арене-2000» состоялся ежегодный губернаторский бал для выпускников школ. Глава региона поздравил лучших учащихся области и призвал их поступать в ВУЗы нашего города.

- Для нас очень важно, чтобы ребята, любящие и умеющие учиться, готовые расти и развиваться, оставались в регионе, потому что именно за такими людьми – будущее области. Наши предприятия, больницы и школы нуждаются в профессиональных кадрах, в неравнодушных людях, которые своим трудом будут создавать и приумножать, делать регион лучше, - отметил Михаил Евраев в своем выступлении.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что все медалисты, поступившие в ярославские ВУЗы, получат выплату в 100 тысяч рублей. Помимо этого, из бюджета выделены деньги на губернаторские стипендии. Они положены тем, кто достиг высокого уровня в сфере образования, культуры, спорта и технического творчества. Сумма такой стипендии – 5000 рублей.

Отдельной частью торжества стало вручение знаков «За особые успехи в учении» и денежного вознаграждения. Их получили выпускники, которые на отлично учились во всех семестрах 10 и 11 класса, а также сдали ЕГЭ по русскому языку и математика на 75 баллов или на пятерку. Такой награды удостоились 190 из более чем 5 тысяч ребят, окончивших школу в этом году.

Гости мероприятия посмотрели театрализованное представление об истории Ярославского края, а потом отправились на дискотеку.