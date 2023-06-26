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НовостиОбщество26 июня 2023 14:02

В историческом центре Рыбинска подсветят четыре здания

На это выделено около 40 миллионов рублей
Анастасия ГОЛУБЕВА
В историческом центре Рыбинска подсветят четыре здания

В историческом центре Рыбинска подсветят четыре здания

Фото: Администрация Рыбинска

В историческом центре Рыбинска подсветят четыре здания - драматический театр, старую и новую хлебных бирж, а также здание пожарной каланчи. Такое новшество изменит вид ночного города. На подсветку из областного бюджета Рыбинску выделено около 40 миллионов рублей.

—- Это будет совершенно другая атмосфера. Использовать будем фоновую, акцентную и контурную подсветки. Подчеркиваю, подсветка будет именно архитектурной, — сказал глава города Рыбинск Дмитрий Рудаков.

Помимо этого, обновят подсветку Спасо-Преображенского собора.