В историческом центре Рыбинска подсветят четыре здания Фото: Администрация Рыбинска

В историческом центре Рыбинска подсветят четыре здания - драматический театр, старую и новую хлебных бирж, а также здание пожарной каланчи. Такое новшество изменит вид ночного города. На подсветку из областного бюджета Рыбинску выделено около 40 миллионов рублей.

—- Это будет совершенно другая атмосфера. Использовать будем фоновую, акцентную и контурную подсветки. Подчеркиваю, подсветка будет именно архитектурной, — сказал глава города Рыбинск Дмитрий Рудаков.

Помимо этого, обновят подсветку Спасо-Преображенского собора.