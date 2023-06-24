В Ярославле продолжается борьба с незаконной уличной торговлей Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле продолжается борьба с незаконной уличной торговлей. На этой неделе рейд прошел в Дзержинском районе. В проверке участвовали сотрудники управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города и полиция. Были замечены несанкционированные торговые точки на улице Труфанова и проспекте Дзержинского. Товар продавали со сборно-разборных столов с нарушением санитарных норм и правил.

- Сотрудники полиции на нарушителей составили протоколы за нарушение статьи 14.1 «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» КоАП РФ, - сообщили в мэрии Ярославля. - Нарушители законодательства предупреждены об административной ответственности за торговлю в неустановленных местах и проинформированы о наличии свободных торговых мест на территориях ярмарок и рынков города.