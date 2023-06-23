В Ярославской области отремонтировали 45 километров дорог

В Ярославской области обновили 45 километров дорог ФОТО: правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о том, что по нацпроекту ««Безопасные качественные дороги» отремонтировано 45 километров дорог. Глава региона отметил, что обновление идет опережающими темпами.

- Всего в этом сезоне в работе 69 дорожных объектов, 58 из них введем в 2023 году, - рассказал глава правительства о планах на лето.

Сейчас к использованию готовы восстановленные участки дорог. Панино – Микляиха, Карачиха – Ширинье, Ярославль – Любим, Григорьевское – аэропорт Левцово. Скоро будут сданы отрезки трасс межрегионального сообщения Кормилицино – Курба, Ростов – Иваново – Нижний Новгород.

Одним из наиболее важных объектов стала автомагистраль Ярославль – Любим. По ней в центральный город области можно доехать из разных муниципальных районов.

По словам директора «Ярдорслужбы» Александра Межиевского, все работы выполнены качественно и раньше срока.