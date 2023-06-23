Ярославцы высадили около 240 тысяч деревьев в ходе акции «Сад памяти»

В Ярославле посадили 40 тысяч деревьев ФОТО: Правительство Ярославской области

22 июня по всей России завершилась акция «Сад памяти». В Ярославской области появилось 246 тысяч новых деревьев разных пород. Посадка проходила на 62 разных участках.

Цель акции – увековечить имена героев Великой Отечественной войны. Она проходит ежегодно совместно с другим проектом – «Сохраним лес». С 2020 года в регионе высадили 2.4 миллиона деревьев. Это значительно помогло восстановлению лесного фонда.

Участниками «Сада памяти» стало больше тысячи ярославцев. Они сажали ели, сосны, клены, рябины, березы и яблони как в лесах, так и на территории населенных пунктов.

Следующая подобна акция пройдет уже осенью по инициативе Президента РФ Владимира Путина.