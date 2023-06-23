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НовостиОбщество23 июня 2023 7:00

Днем 23 июня в Ярославской области ожидаются гроза, ливень и сильный ветер

Об этом жителей региона предупредили в МЧС
Анастасия ГОЛУБЕВА
Днем 23 июня в Ярославской области ожидаются гроза, ливень и сильный ветер

Днем 23 июня в Ярославской области ожидаются гроза, ливень и сильный ветер

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 23 июня, днем в Ярославской области ожидаются гроза, ливень и сильный ветер. Об этом жителей региона предупредили в МЧС. В некоторых районах порывы ветра могут достигать 15 м/с.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с засором ливневых стоков и дренажных систем, затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением ЛЭП и линий связи, обрушением ветхих крыш, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.