Днем 23 июня в Ярославской области ожидаются гроза, ливень и сильный ветер Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 23 июня, днем в Ярославской области ожидаются гроза, ливень и сильный ветер. Об этом жителей региона предупредили в МЧС. В некоторых районах порывы ветра могут достигать 15 м/с.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с засором ливневых стоков и дренажных систем, затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением ЛЭП и линий связи, обрушением ветхих крыш, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.