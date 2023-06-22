В Ярославле телебашня станет «Свечей памяти». ФОТО: филиал РТРС «Ярославский ОРТПЦ»

В Ярославле сегодня, 22 июня, в день трагической годовщины начала Великой Отечественной войны главная телебашня региона станет «Свечей памяти». С 22 часов до полуночи на ней пустят текст «День памяти и скорби» - «Никто не забыт, ничто не забыто».

– В память о погибших в годы войны с помощью подсветки на телебашне мы создадим «Свечу памяти», – отметил заместитель директора филиала РТРС «Ярославский ОРТПЦ» Илья Забелин.