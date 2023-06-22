В Ярославле завершается благоустройство Юбилейного парка

В Юбилейном парке вместо ограждений устанавливают габионы ФОТО: телеграм-канал Артема Молчанова

В Ярославле в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» продолжается благоустройство мест для отдыха. Сейчас обновление коснулось Юбилейного парка: там демонтировали старое ограждение и устанавливают габионы, которые смотрятся более естественно. Также еще не уложена плитка. Работы планируют завершить к концу июля.

В то же время в сквере на площади Труда продолжается перепланировка территории, а на дорожках тоже скоро появится новая плитка. В планах остается установка освещения и скамеек с деревянными навесами. Крайний срок их выполнения – конец августа.

Обустройство Павловской рощи в Дзержинском районе начнется в следующем месяце. На данный момент это невозможно: в деревьях гнездятся и выводят потомство птицы, и действует период тишины.