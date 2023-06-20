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НовостиОбщество20 июня 2023 13:43

В Ярославле 24 июня на улице Володарского ограничат движение и стоянку машин

Ограничение будет действовать с 7:30 до 13 часов
Анастасия ГОЛУБЕВА
Схема ограничений

Схема ограничений

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в субботу, 24 июня, улице Володарского - на участке от Которосльной набережной до улицы Большой Октябрьской будет ограничено движение транспорта с 7:30 до 13 часов. В это время в Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны пройдет «Выпуск молодых офицеров».

- В период с 7.30 до 13 часов 24.06.2023 вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств на участке улицы Володарского от Которосльной набережной до улицы Большой Октябрьской, - сообщили в мэрии Ярославля.