В Ярославле 24 июня на улице Володарского ограничат движение и стоянку машин

Схема ограничений Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в субботу, 24 июня, улице Володарского - на участке от Которосльной набережной до улицы Большой Октябрьской будет ограничено движение транспорта с 7:30 до 13 часов. В это время в Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны пройдет «Выпуск молодых офицеров».

- В период с 7.30 до 13 часов 24.06.2023 вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств на участке улицы Володарского от Которосльной набережной до улицы Большой Октябрьской, - сообщили в мэрии Ярославля.