В Ярославской области простятся с военнослужащим, погибшим в СВО Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области завтра, 20 июня, простятся со стрелком, ефрейтором Андреем Чистяковым. Военнослужащий погиб в спецоперации. Он награжден орденом Мужества посмертно.

Прощание пройдет в молодежном центре «Бригантина» в Данилове. Начало – в 9.30. Отпевание состоится в 11 часов в Вознесенской церкви города.

- Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области, - сообщили в правительстве региона.