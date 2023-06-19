Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика19 июня 2023 14:38

В Ярославской области простятся с военнослужащим, погибшим в СВО

Прощание пройдет 20 июня
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области простятся с военнослужащим, погибшим в СВО

В Ярославской области простятся с военнослужащим, погибшим в СВО

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области завтра, 20 июня, простятся со стрелком, ефрейтором Андреем Чистяковым. Военнослужащий погиб в спецоперации. Он награжден орденом Мужества посмертно.

Прощание пройдет в молодежном центре «Бригантина» в Данилове. Начало – в 9.30. Отпевание состоится в 11 часов в Вознесенской церкви города.

- Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области, - сообщили в правительстве региона.