На базе ярославской школы №88 откроют «Кванториум» Фото: Правительство Ярославской области

На базе ярославской школы №88 откроют «Кванториум». В нем будут лаборатории информатики, химии, физики, биологии, географии, зона хай-тек, а также коридоры с зонами коворкинга для групповой работы и отдыха. Открытие планируется 1 сентября.

- Уже получено около 60% оборудования: в школу поступили интерактивные панели, цифровые лаборатории, паяльные станции, станки с ЧПУ, планшеты, 3D-принтеры и многое другое, - сообщили в правительстве Ярославской области.