В Ярославле школьница набрала 100 баллов на ЕГЭ по математике Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле стали известны результаты ЕГЭ по математике. Выпускница гимназии №1 набрала 100 баллов по этому экзамену. Сейчас в регионе 32 стобалльника: по литературе – 13 человек, по химии – 1, по географии – 1, по русскому языку – 16, по математике – 1.

– Математика – обязательный предмет для получения аттестата за 11-й класс. Экзамен профильного уровня выбирают выпускники, которым результат ЕГЭ по математике нужен для поступления в профильный вуз, остальные сдают базовый уровень, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – 2691 человек принял участие в ЕГЭ по профильной математике. 203 экзаменуемых (более 8% выпускников) получили высокие баллы – от 81 до 100.