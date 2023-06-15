В Ярославской области простятся с военнослужащими, погибшими в спецоперации Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области простятся с военнослужащими, погибшими в спецоперации. Сегодня, 15 июня, прощание пройдет с командиром пулеметного отделения Алексеем Сущевым и бойцом штурмового отряда частной военной компании Андреем Сбытовым.

Похороны Алексея Сущева состоятся на кладбище у села Шельшедом Большесельского района. Гражданская панихида - на площади рядом с администрацией Вареговского сельского поселения. Начало – в 11 часов

На Осташинском кладбище в Ярославле в 12 часов пройдет церемония прощания с Андреем Сбытовым.