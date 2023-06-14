В Ярославской области у ростовчанина изъяли полкилограмма гашиша

У жителя Ростова изъяли полкилограмма наркотиков Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сотрудники наркоконтроля задержали 19-летнего жителя Ростова. У него изъяли сверток, внутри которого было наркотическое вещество.

Позже в Переславле-Залесском был обнаружен тайник, где подозреваемый прятал гашиш в брикетах. Всего у ростовчанина нашли 483 грамма наркотиков.

Не имея постоянной работы, он зарабатывал, распространяя запрещенные вещества

- Молодой человек получал информацию посредством сети Интернет о партии наркотиков, забирал, расфасовывал и раскладывал по "закладкам", - сообщили подробности в пресс-службе МВД по Ярославской области.

Сейчас на него заведено головное дело по факту незаконного оборота наркотических средств.