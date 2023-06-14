Во Фрунзенском районе Ярославля убрали свалку покрышек Фото: Мэрия Ярославля

Во Фрунзенском районе Ярославля убрали несанкционированную свалку покрышек. Она образовалась на обочине Тормозного шоссе. Покрышки выделяют в окружающую среду вредные химические вещества, поэтому их нужно было побыстрее ликвидировать.

- В большей части здесь находились отработанные автомобильные шины, которые имеют четвертый класс опасности. Они должны быть утилизированы, — рассказал первый заместитель главы территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Ярославля Сергей Пенкин. — У нас на территории Красноперекопского и Фрунзенского районов прием покрышек осуществляется по двум адресам: на улице Гагарина, 76в и Тормозном шоссе, 120б. Кроме того, есть пункт приема на Московском проспекте, 107. Там установлен специальный бункер.