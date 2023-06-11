В Ярославской области стартовал чемпионат и первенство Рыбинска по парусному спорту. ФОТО: скриншот из видео Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Ярославской области стартовал чемпионат и первенство Рыбинска по парусному спорту. Соревнования проходят на Рыбинском водохранилище. В мероприятии принимают участие около 35 спортсменов от 9 до 27 лет в классах яхт “Оптимист”, “Луч-мини”, “Кадет”, “Европа”.

- В этом году после небольшого перерыва в соревнованиях принимает участие мастер спорта Татьяна Колесова. Главный судья Алина Иванова. Соревнования традиционные, приурочены ко Дню России. Это отборочный этап перед Кубком Рыбинского моря, который пройдет на водохранилище с 19 по 25 июня, - сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.