В Переславле рядом с Плещеевым озером устроили огромную свалку

Недалеко от Плещеева озера устроили свалку. ФОТО: страница Сергея Хабибулина ВКонтакте

Жители Никитской слободы Переславского района считают, что находятся на грани экологической катастрофы - недалеко от Национального парка "Плещеево озеро" неизвестные устроили свалку отходов. Мусор, по словам переслацев, привозили большегрузы и сваливали прямо на пожарный проезд на улице Запрудной.

- Видно, что отходы давние, с запахом гниения, - рассказывает депутат Ярославской областной Думы Сергей Хабибулин, который выехал на место после звонка обеспокоенных жителей. - Чуть ниже проходит Галев проток, он течет в Никитский пруд и дальше в озеро. Если пойдет дождь, то может произойти экологическая катастрофа.

Переславцы вызвали и полицию, и представителей Национального парка. Будут устанавливать собственника участка, на который привезли гнилой мусор, и подсчитывать ущерб.

- Со слов представителя Национального парка, факт незаконного складирования отходов может закончится возбуждением исполнительного производства и уголовным делом. Так как ущерб природе нанесен значительный, - говорит депутат. - Но главное в срочном порядке убрать и вывезти производственные отходы.