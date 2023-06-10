От ярославских перевозчиков потребовали устранить все недостатки работы в короткие сроки

За апрель и май было выявлено более четырех тысяч нарушений в работе ярославских перевозчиков. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле прошла встреча представителей ГКУ ЯО "Организатор перевозок Ярославской области" и перевозчиков. На встрече речь шла о срочном устранении недостатков, выявленных за время работы компаний.

Как уточнили в правительстве региона, за апрель и май проверяющими структурами было выявлено более четырех тысяч нарушений. Общая сумма штрафов составила около 4,5 миллионов рублей. Особенно "отличились" "Первая пассажирская компания", "Транспорт Ярославии" и "СтарТранс".

- Проверки на маршрутах будем наращивать и ужесточать, - предупредил и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Мурат Баснукаев. - В ближайшее время работа новых автобусов по маршрутам должна быть налажена.

Наибольшее количество жалоб от пассажиров поступило на работа автобусов №№25, 49, 62, 66, 68 и 112. По словам пассажиров, водители не соблюдают расписание, проезжают остановки, "забывают" выдать билеты, не включают кондиционеры. Отмечается и явная нехватка машин на маршрутах.