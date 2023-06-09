В Ярославской области продлили срок домашнего ареста члену-корреспонденту РАН

Переславский районный суд продлил срок домашнего ареста Сергею Абрамову. Фото: Иван ВИСЛОВ

Переславский районный суд продлил срок домашнего ареста члену-корреспонденту РАН и главному научному сотруднику Института программных систем им.А.К.Айламазяна Сергею Абрамову. Академику предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности.

Срок домашнего ареста Сергея Абрамова продлен до 10 августа 2023 года, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда. – Судом обвиняемому разрешены ежедневные прогулки длительностью не более двух часов.

Сергей Абрамов был задержан в апреле. По версии следствия, ученый перевел деньги экстремистской организации, деятельность которой запрещена в России.