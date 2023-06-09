В Ярославской области на единую линию записи к врачам поступило 34,5 тысячи звонков

С 1 июня в Ярославской области начала работать электронная регистратура. Фото: Ксения Высотина

С 1 июня в Ярославской области начала работать электронная регистратура – на прием к врачам пациенты теперь могут записаться, позвонив по номеру 122.

За первую неделю поступило 34,5 тысячи звонков, сообщили в правительстве региона. Наибольшее количество обращений, порядка семи тысяч, зафиксировано в первый день работы операторов, 1 июня, и в понедельник, 5 июня. Всего 742 звонка поступили в воскресенье.

- По сложившейся традиции жители региона откладывают запись на прием до понедельника, – сказал директор департамента информатизации и связи Александр Королев. – Но кол-центр 122 работает круглосуточно и без выходных, поэтому есть возможность записаться в любое время. Предлагаю ей воспользоваться – это поможет избежать пиковых нагрузок в понедельник и сократит время ожидания.

Средне время ожидания на линии составило 35 секунд, обработки звонка – 3 минуты 15 секунд.

На данный момент есть возможность записаться онлайн к терапевту, педиатру, хирургу, гинекологу, офтальмологу, оториноларингологу, стоматологу и другим врачам. Если очередь к специалисту по месту жительства большая и явок нет, то операторы предложат доступные варианты в других медучреждениях.