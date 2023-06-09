Двух жителей Рыбинска задержали за вандализм по мотивам политической ненависти

В отношении двух рыбинцев возбуждены уголовные дела по статье «Вандализм по мотивам политической ненависти». ФОТО: УФСБ по Ярославской области

В отношении двух жителей Рыбинска возбуждены уголовные дела по статье «Вандализм по мотивам политической ненависти».

4 июня молодой человек, как потом выяснилось, сторонник запрещенных в России организаций «ФБК»* и «Штабы Навального»*, нанес на здания и остановки общественного транспорта надписи в поддержку этих структур и дискредитирующие органы власти. Полиции хватило суток, чтобы установить личность «художника».

В Рыбинске подобные акты вандализма не такая и редкость. Например, в конце апреля местный житель испоганил ряд объектов на Волжской набережной, в том числе – самоходную артиллерийскую установку ИСУ-152.

- На объектах были размещены надписи, выражающие неуважение к органам власти и обществу, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятий и следственные действия по установлению иных участников противоправной деятельности.