Ярославского перевозчика за взятки приговорили к штрафу в 4 миллиона рублей

Кировский районный суд вынес приговор предпринимателю Александру Баранову. ФОТО: Кировский районный суд

Кировский районный суд вынес приговор предпринимателю Александру Баранову. Он признан виновным в даче взятки в крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в крупном размере.

Следствие установило, что деньги передавались теперь уже бывшему сотруднику Ространснадзора. Сумма взятки составила 250 тысяч рублей, в качестве посредника обвиняемый передал 175 тысяч.

- Средства передавались за общее покровительство организациям-перевозчикам, непривлечение их к административной ответственности либо минимизацию такой ответственности в случае выявления нарушений, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ по Ярославской области, расследование велось в региональном СКР.

Подсудимому было назначено наказание в виде штрафа в 4 миллиона рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.