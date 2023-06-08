Рыбинцев приглашают провести День России в Волжском парке

Празднование Дня России в Рыбинске пройдет в Волжском парке. Фото: Администрация Рыбинска

Празднование Дня России в Рыбинске пройдет в Волжском парке. Гостей ждут к 11 часам.

- Будет работать мобильный планетарий, состоится торжественное вручение паспортов юным рыбинцам, выступит оркестр, - рассказали в администрации города.

Мобильный планетарий имени Валентины Терешковой начнет работать в 11:00. Посетителям предложат пять программ, продолжительностью от 30 до 40 минут. Четыре программы подходят для детей от 6 лет, одна, про Черные дыры, может быть интересна подросткам.

С 18:00 до 19:00 в парке пройдет концерт оркестра Аркадия Шацкого. В 19:00 начнется танцевальная программа «В кругу друзей».