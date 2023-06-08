Мэрия Ярославля опубликовала программу празднования Дня России

Отмечать День России ярославцы начнут 9 июня. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Мэрия Ярославля опубликовала программу Дня России.

Отмечать этот праздник ярославцы начнут 9 июня. В пятницу у колеса обозрения пройдет флешмоб «Это моя Россия», а на улице Кирова – фестиваль бокса.

10 июня, в субботу, любителей спорта приглашают на ЯрЗарядку, которая состоится на Стрелке. На площади Труда пройдет ралли классических автомобилей «Медведь», а в Юбилейном парке - межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Казачий лад и жизненный уклад».

11 и 12 июня гостей ждет проект «Музейная набережная» на Волжской набережной. Первый фестивальный день будет посвящен литературе, писателям и поэтом, чьими именами уже названы или, возможно, будут названы улицы Ярославля. В программе: летний театр, открытый кинотеатр, где покажут фильм «Сватовство гусара», бук-кроссинг, каллиграфический урок, старинные игры, квиз «50 смешных вопросов про Ярославль», собачий пикник и многое другое.

12 июня актеры Волковского театра покажут «Маленькие комедии» по «Предложению» Антона Чехова. Также на набережной пройдет фестиваль актерских бэндов. Выступят «Волков Бэнд», Ануар Султанов, Николай Зубенко и группа «Примечание» и ребята из театрального института - группа «Титры».

В парке на Даманском в 12:00 пройдет торжественное открытие Дня России.