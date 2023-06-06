В Ярославской области повысили цену на посещение нацпарка «Плещеево озеро» Фото: Антон ПИКУС

В Ярославской области повысили цену на посещение национального парка «Плещеево озеро». Раньше билет стоил 200 рублей, теперь он подорожал до 300. Такую цену нужно заплатить за вход. Соответствующий приказ вступил в силу 29 апреля текущего года.

В приказе отмечается, что для нескольких категорий лиц, таких как ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи и еще ряд групп, проход в парк бесплатно.