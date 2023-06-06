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НовостиОбщество6 июня 2023 8:37

Поезд Москва-Ярославль простоял в лесу около трех часов

Причиной незапланированной остановки стал технический сбой
Полина Вачнадзе
5 июня поезд из Москвы пришел в Ярославль с трехчасовым опозданием.

5 июня поезд из Москвы пришел в Ярославль с трехчасовым опозданием.

Фото: Полина Вачнадзе

5 июня поезда №104 «Москва – Ярославль» простоял на путях в лесу 2 часа 47 минут. На 1 час 16 минут задержалась «Ласточка» - поезд №716 «Москва – Кострома». Электричка №6008 из Александрова в Ярославль опоздала на 59 минут.

Как сообщили в пресс-службе Северной железной дороги, причиной срыва расписания стал сбой в движении пассажирских поездов на перегоне Рязанцево – Беклемишево. Компания принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.