Ярославцев до 23 лет, больных диабетом, бесплатно обеспечат датчиками к системе мониторинга глюкозы

На помощь молодым людям с диабетом будет направлено около 95 миллионов рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Больных сахарным диабетом ярославцев в возрасте до 23 лет из семей с низким доходом бесплатно обеспечат расходными материалами к системе мониторинга глюкозы в крови. Эта поддержка будет оказываться со следующего года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На помощь молодым людям с диабетом будет направлено около 95 миллионов рублей, в целом расходы на данное направление увеличатся на 11,7 миллиона.

По данным директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергея Луганского, сейчас расходные материалы получают 579 детей. Годовая потребность составляет 15 054 датчиков на сумму в 82,8 миллиона рублей.