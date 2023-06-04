Полиция установила личность ярославца, который рисовал баллончиком на остановке. ФОТО: Новиков Руслан

В Ярославле пару недель назад произошел вопиющий инцидент – молодой человек на улице Свободы рисовал баллончиком прямо на автобусной остановке. Он не побоялся делать это днем в центре города. Полиция установила личность «художника» - им оказался 19-летний местный житель.

- В настоящее время решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности, собранный материал направлен в административную комиссию территориальной администрации, - сообщи в УМВД России по Ярославской области.