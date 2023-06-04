Ростов Великий отметил День города в русских традициях Фото: Правительство Ярославской области

Ростов Великий 3 июня отметил свой День рождения – ему исполнился 1161 год. Праздничные гуляния развернулись от Соборной площади до Городского парка Ростова. Работала «Ростовская ярмарка», прошли концерты фольклорных коллективов, а также фестиваль народного творчества городов Золотого кольца России, который собрал мастеров различных промыслов.

- Для жителей и гостей города в день празднования организовали экологические-просветительские акции, работу мобильного фельдшерско-акушерского пункта, в котором можно было быстро пройти первичное медицинское обследование. Торжественное открытие праздника прошло на главной сцене Соборной площади Ростова Великого, - рассказали в правительстве Ярославской области.