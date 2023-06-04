Умер бывший глава Гаврилов-Ямского района Николай Марычев. ФОТО: администрация Гаврилов-Ямского района

Умер бывший глава Гаврилов-Ямского района Николай Марычев. Он скончался 2 июня после тяжелой и продолжительной болезни сердца. Ему было 79 лет.

- Ответственный, инициативный, Николай Иванович искренне болел за будущее района. Его навсегда запомнили, как спокойного, рассудительного человека, грамотного юриста, который досконально знал, чем живет район. И что важно – всегда с уважением относился к людям, - написал глава Гаврилов-Ямского района Андрей Сергеичев на своей странице ВКонтакте.

Прощание с Николаем Мырачевым состоится завтра, 5 июня, с 11 до 12 часов в «Центре развития и поддержки предпринимательства».