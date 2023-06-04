В Ярославль из Белгородской области приехали 299 детей Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославль сегодня, 4 июня, из Белгородской области приехали 299 детей. Два месяца они будут находиться в нашем регионе, их разметят с оздоровительных лагерях — лагерь имени М.Горького и А.Мат росова, санаторно-лесная школа им. Шарова в Ярославском районе, а также лагерь «Чайка» в Тутаевском районе.

В четверг о срочном перемещении в Ярославль ребят из Гайворонского округа договорились губернатор Михаил Евраев и глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

— Вячеслав Владимирович, не переживай, все 299 ребятишек доехали хорошо, лагеря готовы, — сообщил в личном телеграм-канале Михаил Евраев Вячеславу Гладкову. — Уверен, ребята отлично у нас отдохнут, познакомятся с Ярославской областью и найдут себе здесь много новых друзей.