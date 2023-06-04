Ярославцы рассказали, что двое молодых людей напали на водителя автобуса №21

Ярославцы рассказали, что неизвестные напали на водителя автобуса №21. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 4 июня, по словам местных жителей, группа молодых людей напали на водителя автобуса №21. Инцидент произошел на остановке «Площадь Октябрьская». Об этом очевидцы написали в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте. Также они отметили, что на месте происшествия работает полиция.

- Сотрудниками полиции установлены двое мужчин 27 и 28 лет, они доставлены в ОМВД России по Кировскому городскому району, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.