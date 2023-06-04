В Переславле вторые сутки ищут 12-летнего подростка

Приметы пропавшей. ФОТО: ЯрСпас

В Переславле вторые сутки ищут 12-летнюю Ирину Лукьяненко. Она ушла из дома вчера, 3 июня, и с того моментродные ничего не знают о ее местонахождении.

Приметы пропавшей: на вид 12-13 лет, рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, русые волосы.

Ирина была одета в темно-малиновую кофту. голубые джинсы и темные кроссовки.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего подростка, или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция. – 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - отметили в поисково-спасательном отряде.