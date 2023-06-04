В Ярославле умер врач-педиатр «скорой помощи» Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле 2 июня умер врач-педиатр «скорой помощи» Андрей Бабанов. Об этом сообщили в администрации станции СМП. 43-летний скончался после непродолжительной болезни.

- Андрей Александрович работал на станции "Скорой помощи" с ноября 2006 года. Порядочный, скромный, интеллигентный, отзывчивый, неравнодушный человек. Семнадцать лет этот грамотный, эрудированный, высоко квалифицированный специалист, бесконечно преданный профессии отдавал все силы и знания главному делу своей жизни – здоровью детей, - рассказали в организации.

Прощание с Андреем Бабановым состоится сегодня, 4 июня, в 11 часов на Федоровском кладбище.