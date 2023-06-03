В Ярославской области в ночь на 4 июня ожидаются заморозки

В Ярославской области в ночь на 4 июня похолодает до -1.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В ночь на 4 июня в Ярославской области похолодает до -1 градуса. О ночных заморозках ярославцев предупредили в МЧС.
- По данным Ярославского ЦГМС-филиала ФГБУ «Центральное УГМС» ночью и утром 4 июня местами по региону ожидаются заморозки до -1 градуса, - сообщили в управлении.
Минусовая температура может привести к гибели сельскохозяйственных культур и увеличению числа пожаров из-за повышенных нагрузок на электрооборудование или использования неисправного электрооборудования.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Ярославской области в июне.