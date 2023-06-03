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НовостиОбщество3 июня 2023 14:06

В Ярославской области в ночь на 4 июня ожидаются заморозки

Похолодает до -1 градуса
Полина Вачнадзе
В Ярославской области в ночь на 4 июня похолодает до -1.

В Ярославской области в ночь на 4 июня похолодает до -1.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на 4 июня в Ярославской области похолодает до -1 градуса. О ночных заморозках ярославцев предупредили в МЧС.

- По данным Ярославского ЦГМС-филиала ФГБУ «Центральное УГМС» ночью и утром 4 июня местами по региону ожидаются заморозки до -1 градуса, - сообщили в управлении.

Минусовая температура может привести к гибели сельскохозяйственных культур и увеличению числа пожаров из-за повышенных нагрузок на электрооборудование или использования неисправного электрооборудования.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Ярославской области в июне.