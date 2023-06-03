Рыбинский предприниматель передал бойцам на СВО тонированную "Ниву" с кондиционером

Рыбинский предприниматель купил для бойцов СВО "Ниву". ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Предприниматель из Рыбинска приобрел для танкистов, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, новенькую "Ниву". Машина только что сошла с заводского конвейера, сейчас ее готовят к отправке на СВО.

- Внедорожник оснащен кондиционером и тонированными стеклами. Также отвезем ребятам запчасти и расходники для военных машин. Приятный бонус - гитара с автографом Юлии Чичериной, рассказали в Ярославском отделении ОНФ.

По просьбе сотрудников регионального Следственного комитета, бойцам отвезут знамя с символами СССР и РФ, а также портрет ветерана Великой Отечественной войны.