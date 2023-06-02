В Ярославле школьники и их родители штурмуют колледж в Заволжском районе

В Ярославле дети и их родители дежурят у колледжа. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Заволжский политехнический колледж в Ярославле атакуют школьники и их родителей. Желающих здесь учиться много, а мест всего 40.

- Список организован в 7 утра 31 мая, к обеду очередь превысила 40 человек, в 5 утра 1 июня более 80 желающих, - пишут в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.

В колледж стремятся попасть ребята, окончившиеся 8 классы. По словам родителей, в этом году конкурса аттестатов нет, зачислят в колледж первых 40 записавшихся.

- Список организован незаконно. Еще 30 мая пришел один человек и записал сразу 15 человек из одной школы, вообще не справедливо! Дети вчера приехали днем и уже сидит родитель от этих 15 человек со списком, - говорит Анечка М.

- Мой ребенок стоял в живой очереди с 12 часов ночи и был 69-м. Люди там, оказывается, по двое суток ночевали, чтобы войти в эти 40 человек. До чего мы докатились, наши дети ночуют у дверей училища, чтобы получить профессию, - возмущается Светлана Р.