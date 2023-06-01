Ярославскую областную детскую больницу возглавила Наталья Олендарь

В Ярославской областной детской клинической больнице сменился директор. ФОТО: Территориальный фонд ОМС Ярославской области

В Ярославской областной детской клинической больнице сменился директор. Наталья Кравчук, которая занимала эту должность, возглавила региональное отделение фонда «Защитники Отечества».

С 1 июня исполняющей обязанности директора детской клиники и заместителем главного врача назначена Наталья Олендарь. Ранее она занимала пост заместителя директора территориального фонда ОМС, работала в департаменте здравоохранения и фармации региона начальником отдела организации медпомощи женщинам и детям.