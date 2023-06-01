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НовостиОбщество1 июня 2023 9:03

Ярославскую областную детскую больницу возглавила Наталья Олендарь

Бывший руководитель Наталья Кравчук назначена руководителем регионального отделения фонда «Защитники Отечества»
Полина Вачнадзе
В Ярославской областной детской клинической больнице сменился директор. ФОТО: Территориальный фонд ОМС Ярославской области

В Ярославской областной детской клинической больнице сменился директор. ФОТО: Территориальный фонд ОМС Ярославской области

В Ярославской областной детской клинической больнице сменился директор. Наталья Кравчук, которая занимала эту должность, возглавила региональное отделение фонда «Защитники Отечества».

С 1 июня исполняющей обязанности директора детской клиники и заместителем главного врача назначена Наталья Олендарь. Ранее она занимала пост заместителя директора территориального фонда ОМС, работала в департаменте здравоохранения и фармации региона начальником отдела организации медпомощи женщинам и детям.