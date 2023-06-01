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НовостиОбщество1 июня 2023 6:23

Жителей Рыбинска предупредили о громком шуме

С 1 по 3 июня будут проходить работы на магистральном трубопроводе
Полина Вачнадзе
В Рыбинске и Рыбинском районе в ближайшие дни будет шумно из-за работ на газопроводе.

В Рыбинске и Рыбинском районе в ближайшие дни будет шумно из-за работ на газопроводе.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 по 3 июня будет проводиться плановое стравливание и продувка газа на магистральном трубопроводе, сообщили в администрации Рыбинска.

- Процесс непостоянный, но сопровождается достаточно громким шумом. Он будет слышан жителям улиц Юбилейная, Ошанина, Волочаевская и проспекта Батова микрорайона Мариевка Рыбинска, а также деревень Киселиха и Суховское Рыбинского района, - предупредили в администрации города.

Рыбинцев попросили соблюдать спокойствие.Прекращения поставки газа в дома на время работ не планируется.