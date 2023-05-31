В Ярославле из-за нехватки учителей к приему ЕГЭ и ОГЭ привлекли воспитателей детсадов

В Ярославле на ЕГЭ и ОГЭ работают педагоги из детских садов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за дефицита педагогов на ОГЭ и ЕГЭ, которые начались у учеников 9-х и 11-х классов, приходится привлекать воспитателей детских садов. О нехватке кадров на общегородском совещании в мэрии сообщила руководитель департамента образования Ярославля Елена Иванова.

- Кадровый вопрос сложный. Практически все педагоги в июне работают либо на экзаменах, либо в лагерях. Ситуация такая, что приходится привлекать к работе на ЕГЭ и ОГЭ воспитателей детских садов, - сказала руководитель департамента.

В городских лагерях работают педагоги начальной школы. В этом году летние лагеря откроются в 102 ярославских школах.