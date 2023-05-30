В третий раз пост ярославского уполномоченного по защите прав предпринимателей занял Альфир Бакирова

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ярославской области в третий раз назначен Альфир Бакиров. Фото: Ярославская областная дума

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ярославской области в третий раз назначен Альфир Бакиров.

- В ходе сбора предложений, объявленного областной Думой, поступила только одна кандидатура, которую поддержали большинство предпринимательских сообществ региона, в том числе областная торгово-промышленная палата, отделения «Опоры России» и «Деловой России». Все они выдвинули на пост уполномоченного действующего бизнес-омбудсмена Альфира Бакирова, - сообщили в облдуме.

Его кандидатура прошла согласование с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав потребителей. Во время голосования «за» проголосовали 39 депутатов.

Альфир Бакиров представляет интересы ярославских предпринимателей с 2013 года, как и Сергей Бабуркин, который 29 мая вновь был избран на должность уполномоченного по правам человека в регионе.