Уполномоченным по правам человека в Ярославской области вновь назначен Сергей Бабуркин

Дума назначила Сергея Бабуркина на должность регионального уполномоченного по правам человека. Фото: Ярославская областная дума

Ярославская областная Дума вновь назначила Сергея Бабуркина на должность регионального уполномоченного по правам человека. Его кандидатура была выбрана практически единогласно: 40 депутатов проголосовали «за» и один воздержался.

На посту уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин с 2013 года. В 2018 году его повторно выбрали на эту должность.

К своим обязанностям уполномоченный приступит после того, как примет присягу. Принятие присяги пройдет на следующем очередном заседании Думы.