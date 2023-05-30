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НовостиОбщество30 мая 2023 8:46

Уполномоченным по правам человека в Ярославской области вновь назначен Сергей Бабуркин

Почти все депутаты поддержали его кандидатуру
Полина Вачнадзе
Дума назначила Сергея Бабуркина на должность регионального уполномоченного по правам человека.

Дума назначила Сергея Бабуркина на должность регионального уполномоченного по правам человека.

Фото: Ярославская областная дума

Ярославская областная Дума вновь назначила Сергея Бабуркина на должность регионального уполномоченного по правам человека. Его кандидатура была выбрана практически единогласно: 40 депутатов проголосовали «за» и один воздержался.

На посту уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин с 2013 года. В 2018 году его повторно выбрали на эту должность.

К своим обязанностям уполномоченный приступит после того, как примет присягу. Принятие присяги пройдет на следующем очередном заседании Думы.