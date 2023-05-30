Синоптики рассказали, какой будет погода в Ярославской области в июне

Синоптики Центра «Фобос» опубликовали прогноз погоды на первый летний месяц. Фото: Полина Вачнадзе

Синоптики Центра «Фобос» опубликовали прогноз погоды на первый летний месяц.

- Майская погодная лихорадка сохранится и в начале июня. Стартует лето сравнительно прохладной погодой, а еще одна кратковременная волна похолодания ожидается в первые дни второй декады, - сообщили в Центре.

Но потом, пообещали синоптики, атмосферные процессы стабилизируются. Средняя температура будет устойчиво держаться выше климатической нормы. Так что, в июне ярославцев ждут и холода, и жара.

1 июня в Ярославле ожидается днем +17..+19 градусов, в пятницу потеплеет до +20..+22. А вот уже в субботу всех ждет неприятный сюрприз: по прогнозам Центра «Фобос», днем столбики термометров поднимутся только до +6..+8 градусов. В воскресенье, 4 июня, ожидается +15.