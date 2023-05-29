В Рыбинске представили проект будущего кампуса РГАТУ

В Рыбинске представили концепцию будущего кампуса РГАТУ. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске глава города Дмитрий Рудаков представил проект будущего кампуса РГАТУ. Компания «Мирпроект» сейчас заканчивает разработку архитектурно-планировочного решения. Планируется общежитие с отдельными комнатами для каждого студента. Предполагаемая вместимость – около 1000 человек.

- Сердце кампуса – лабораторный корпус, где будет находиться колоссальное количество оборудования по восьми учебным направлениям, от литья до станков с ЧПУ, - сообщил Дмитрий Рудаков. - На первом этаже учебного корпуса будет располагаться большой ФОК. На территории – парк, своеобразное продолжение Карякинского сада.

Проектирование кампуса должно завершиться к феврале следующего года.