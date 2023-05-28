В Ярославле в столкновении двух иномарок погиб водитель. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 28 мая, примерно в 5 часов произошла смертельная авария. На пересечении проспекта Ленина и улицы Свердлова столкнулись «Мазда», за рулем которой был 33-летний водитель, и «Шевроле» под управлением 31-летнего мужчины. Последний скончался практические сразу. Одна из машин была перевернута и лежала на дороге вверх дном.

- На место ДТП выехали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, БСМП. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.