В ярославской молодежной команде "Локо" сменился тренерский состав

Главным тренером "молодежки" назначен Олег Таубер.

Хоккейный клуб "Локомотив" сообщил об изменениях в тренерском штабе молодежной команды "Локо".

Главным тренером "молодежки" назначен Олег Таубер. Ранее он работал с командой "Мамонты Югры" из Ханты-Мансийска. Также в тренерский состав вошли Дмитрий Алтарев и Игорь Якубовский.

- Прежний тренерский штаб в полном составе покидает "Локо". Благодарим всех специалистов и, в частности Егора Подомацкого, выигравшего с "молодежкой"» три Кубка Харламова, за проделанную работу! - сообщили в пресс-службе ХК "Локомотив".

Произошли изменения и в составе тренеров "Локо-76". Главным тренером стал Олег Крикуненко. В обновленный штаб вошли Игорь Магогин и Александр Муллин.