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НовостиСпорт27 мая 2023 11:26

В ярославской молодежной команде "Локо" сменился тренерский состав

Главным тренером "молодежки" назначен Олег Таубер
Полина Вачнадзе
Главным тренером "молодежки" назначен Олег Таубер.

Главным тренером "молодежки" назначен Олег Таубер.

Хоккейный клуб "Локомотив" сообщил об изменениях в тренерском штабе молодежной команды "Локо".

Главным тренером "молодежки" назначен Олег Таубер. Ранее он работал с командой "Мамонты Югры" из Ханты-Мансийска. Также в тренерский состав вошли Дмитрий Алтарев и Игорь Якубовский.

- Прежний тренерский штаб в полном составе покидает "Локо". Благодарим всех специалистов и, в частности Егора Подомацкого, выигравшего с "молодежкой"» три Кубка Харламова, за проделанную работу! - сообщили в пресс-службе ХК "Локомотив".

Произошли изменения и в составе тренеров "Локо-76". Главным тренером стал Олег Крикуненко. В обновленный штаб вошли Игорь Магогин и Александр Муллин.