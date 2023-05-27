В Ярославле тайно восстановили чудотворную фреску

Лик богоматери Печерской, воссозданный спустя столетие, теперь смогут увидеть ярославцы. Фото: Мэрия Ярославля

Лик богоматери Печерской, воссозданный спустя столетие, теперь смогут увидеть ярославцы. Реставрационные работы шли с конца апреля в храме под Звонницей музея-заповедника. Специалисты укрепили красочный слой, обработали штукатурку и просушили кирпичную кладку.

Информацию о воссоздании фрески держали в секрете.

- Нужно было очень аккуратно произвести это воссоздание, понимая то, что это древняя фресочная живопись, которую нужно постараться сохранить в первозданном виде. Поэтому комиссия Министерства культуры дала подробные рекомендации, как проводить работы по воссозданию, – пояснил настоятель Спасо-Преображенского архиерейского монастырского подворья и еромонах Агафангел (Шкуранков).

Чудотворную фреску в храме Печерской богоматери вырубили в 30-х года 20 века. Сделали это намеренно, желая уничтожить почитаемую верующими святыню. От всей фрески сохранилась только часть нимба, одеяния и трона богородицы. О том, как она выглядела, стало известно из описания иеромонаха Владимира, сделанного в начале прошлого века.

Реставраторы воссоздали фреску на основе идентичных списков. Древняя живопись более яркая. Современное воссоздание бледнее. Это сделали специально, чтобы посетители увидели разницу.