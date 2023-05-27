Власти опровергли информацию об открытии вытрезвителя на Перекопе в Ярославле

Открывать вытрезвитель на Перекопе в Ярославле не планируют. ФОТО: страница Андрея Щенникова ВКонтакте

Ярославские власти опровергли информацию об открытии вытрезвителя в Красноперекопском районе. Сообщения о том, что вытрезвитель могут разместить либо в здании, которое находится недалеко от детского парка, либо в помещениях рядом со школой, детсадом и детской поликлиникой, появилась в соцсетях на этой неделе.

- Ни по адресу Красноперекопская,33, ни по адресу улица 8 Марта,5 никакого открытия вытрезвителя не планируется, - сообщил депутат Ярославской областной Думы Андрей Щенников. - Был на месте в сопровождении заместителя председателя правительства региона Дениса Хохрякова. Он заверил меня, что никаких решений в этом вопросе не принималось и не планируется.

Поводом для начала разговоров послужили активные работы в заброшенном здании бывшего детского стационара на улице Красноперекопской. Строение огородили, но не для того, чтобы начать здесь ремонт, а для обеспечения безопасности.