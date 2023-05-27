В Ярославской области в 2023 году построят 243 километра газовых сетей

До границ земельного участка газовые сети проводят бесплатно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в Ярославской области планируют построить 243,3 километра газопровода. Работы будут проходить в Переславле, Мышкинском, Любимском, Первомайском, Даниловском, Ростовском и Брейтовском районах.

На особом контроле - догазификация тех населенных пунктов, где уже есть газ. Муниципалитеты, которые к 1 августа будут иметь хорошие показатели по подключению потребителей, получат дополнительное финансирование.

На данный момент в регионе заключено более семи тысяч договоров на догазификацию, из них 5,4 тысячи исполнены. Голубое топливо поступило в 2273 дома. До границ земельных участков сети ведут бесплатно, потребитель должен оплатить только работы на своей земле и оборудование внутри домовладения. Для отдельных категорий граждан в Ярославской области введены компенсации на проведение газа прямо к дому. Выплаты составляют от 40 до 150 тысяч рублей.